США блокируют международную проверку своих биолабораторий – МИД России

США практически единолично блокируют программу проверки выполнения международной Конвенции по биологическому оружию, что еще раз подтверждает небезопасность американских биолабораторий, расположенных во многих государствах. Об этом сегодня на брифинге заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, расследование биологических программы Пентагона на территории Украины вызвало «очень широкий резонанс».

«Мы презентовали этот доклад в ООН, провели специальное заседание Совета безопасности при поддержке КНР. Остальные члены Совбеза от развивающихся регионов проявили очень серьезную озабоченность, в разной степени отметили эту озабоченность в своих выступлениях», – пояснил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что эта тема не закрыта. «Наше Министерство обороны продолжает предоставлять мировой общественности материалы, которые вызывают очень серьезные вопросы, и которые уже позволяют делать выводы о том, что Пентагон в лабораториях на Украине занимался разработкой того, что принято называть биологическим оружием и что является биологическим оружием в соответствии с Конвенцией о биологическом и токсинном оружии», – констатировал он.

«Не случайно американцы, которые такие лаборатории разбросали по многим регионам, в том числе, несколько лабораторий в странах наших соседей и китайских соседей в Центральной Азии и в Закавказье, они, по сути, в одиночку блокируют инициативу, которую мы (РФ) давно продвигаем, чтобы принять механизм проверки выполнения всеми странами конвенции о биологическом оружии. Их (США) это не устраивает, что является еще одним, пусть косвенным доказательством того, что планы американской биологической программы на территории зарубежных стран отнюдь не безобидны и не невинны», – подчеркнул глава МИД РФ.

При этом он обратил внимание на заявления США, что исследования Пентагона гражданское и «не имеет военного измерения». «Но, если это так, проводите гражданские исследования на своей территории. Но очевидно, одна из причин, почему это делается за рубежом, помимо того, чтобы создавать какие-то риски для соответствующих стран, это еще объясняется тем, что американцы не хотят опасные эксперименты проводить у себя – как бы чего не вышло», – заключил Лавров.

Напомним в апреле Госдума представила доклад по расследованию деятельности более 50 биолабораторий Пентагона на Украине. Были представлены доказательства разработки компонентов биооружия и его применения за пределами США. В докладе также подчеркивалось, что уже создана глобальная сеть лабораторий США для создания биологических рисков в разных частях света, запуска эпидемий и управления численностью населения Земли.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»