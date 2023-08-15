Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон создавал биолаборатории на Украине в рамках запущенных после 2001 года программ Пентагона по разработке биологического оружия. Заявление прозвучало в ходе интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.

По его словам, у США есть биолаборатории на Украине, потому что американцы разрабатывают биологическое оружие, в котором используются все виды новой синтетической биологии и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению

Кеннеди-младший заявил, что в 2001 году США снова начали вкладывать много денег в биооружие. Однако Вашингтоне волновались, поскольку нарушение Женевской конвенции – это преступление, поэтому управление биологической безопасностью было передано ведомству в минздраве, рассказал политик, передает РИА «Новости».

Он добавил, что при разработке биологического оружия необходима вакцина, поскольку при его применении в «100 процентах случаев» есть вероятность действия в обратном направлении.

Как сообщал «Новый День», в апреле Госдума представила доклад по расследованию деятельности более 50 биолабораторий Пентагона на Украине. В ходе расследования были выявлены факты проведения экспериментов над людьми и оценка возможностей управления численностью населения.В докладе также подчеркивалось, что уже создана глобальная сеть лабораторий США для создания биологических рисков в разных частях света, запуска эпидемий и управления численностью населения Земли.

В июле Минобороны России заявило, что США формируют на территории Европы искусственные очаги опасных природных инфекций при содействии фонда фондом Билла и Мелинды Гейтс. Отмечалось, что в странах ЕС уже отмечен рост заболеваемости нехарактерными трансмиссивными инфекциями.

Москва, Наталья Петрова

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