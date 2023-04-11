Управление эпидемиями и численностью населения: Госдума заслушала итоги расследования деятельности биолабораторий США на Украине

Сегодня нижняя палата парламента утвердила итоговый доклад комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с деятельностью биолабораторий США на Украине. В ходе расследования были выявлены факты проведения экспериментов над людьми и оценка возможностей управления численностью населения.

«США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и возможности его применения за пределами национальной территории, создают и уже фактически создали глобальную военно-биологическую сеть лабораторий для создания биологических рисков и запуска эпидемий и – самое ужасное – управления численностью населения», – подчеркнула соавтор доклада вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, при содействии киевского режима США создали на территории Украины более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами Украины. «В результате военно-биологической оккупации сама Украина стала очагом опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения», – подчеркнула она.

При этом Яровая обратила внимание, что благодаря этому проекту Пентагон мог вдоль границ России собирать и изучать патогены, способные поражать определенные генотипы людей, животных и растений, а также изучать восприимчивость жителей конкретных регионов Украины к различным опасным инфекционным заболеваниям.

Глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин со своей стороны обратил внимание на отсутствие ответа от одного из главных идеологов создания биолабораторий на Украине, заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд на приглашение в Россию для дачи показаний. Володин назвал такое поведение «неуважением». «Приглашайте посла США и спрашивайте с него, пускай отвечает за явку сюда Нуланд, пускай она отвечает перед комиссией, перед представителями народа. У них на словах одно, а на деле другое», – подчеркнул Володин.

В итоге Госдума утвердила итоговый доклад комиссии, в котором предлагается активизировать усилия по началу международного расследования, а правительству РФ расширить спектр оценки биологических угроз и защиты жизни и здоровья россиян. В парламенте планируется создать межфракционную рабочую группу по вопросам биобезопасности.

Итоговый доклад будет направлен главе государства, правительству, в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и уполномоченному по правам человека.

Москва, Мария Соколова

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