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Пятница, 16 июня 2023, 10:20 мск

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Биологическая лаборатория США появится в норвежской арктической зоне

Министерство обороны США планирует разместить военный объект на острове Медвежий в норвежской арктической зоне, в нескольких часах по воде от Мурманска.

Вашингтон сейчас обсуждает с Осло строительство вирусологической лаборатории в западной части Баренцева моря. Предварительно, норвежская сторона одобрила предложение американцев и заявила о готовности проработать инициативу на правительственном уровне.

При этом подробности планируемой деятельности таких объектов не раскрываются. Известно лишь, что финансировать лабораторию будет госбюджет, а оборудование предоставят корпорации General Electric и Johnson & Johnson.

Сроки реализации проекта – с июля 2023-го по февраль 2025 года, передает телеграм-канал «Mash» со ссылкой на источники. Ориентировочно, на строительство и запуск биолаборатории понадобится не менее 100 млн долларов.

Стоит отметить, что ранее остров Медвежий считался территорией Российской империи, но после 1917 года перешел под контроль Норвегии.

Осло, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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