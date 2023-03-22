Биолаборатории на Украине скрывали военные объекты США и НАТО

США и НАТО создавали военные объекты на Украине под прикрытием биолабораторий, заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Американцы использовали учреждения для испытаний на местности и вывоза патогенов под задачи Пентагона.

«Биолаборатории, которые создавались, модернизировались, управлялись США, можно рассматривать как действующие объекты НАТО. Система военно-биологических угроз, которая создается Штатами в мире, – это самый реальный и самый опасный проект оружия массового поражения современного поколения», – сказала Яровая в эфире телеканала «Россия 24».

Расследование показало, что все лаборатории на Украине были задействованы «под единый контур задач». Они собирали биоматериал, давали Пентагону доступ к имеющейся в стране коллекции штаммов и патогенов, проводили эксперименты в реальной живой среде, в том числе на людях.

«Украина была интересна как полигон, чтобы потом можно было легко завуалировать процесс под естественные эпидемиологические вспышки. И с точки зрения возможного будущего театра военных действий, поскольку эксперименты были связаны с применением серьезных психотропных веществ», – добавила сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий.

Вдоль границ России расположено порядка 50 биолабораторий США, не менее 30 – на территории Украины. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что новые усиленные патогены грозят всему миру из-за деятельности финансируемых США биолабораторий. Существование таких учреждений создает риски как для жителей тех стран, где они расположены, так и для других государств, поскольку патогены не соблюдают границ.

Москва, Наталья Рязанова

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