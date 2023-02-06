США разместили вокруг границ России полсотни биолабораторий

Вдоль границ России расположено порядка 50 биолабораторий США, не менее 30 из них находятся на территории Украины. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня было заявлено в Госдуме по итогам заседания комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий. Парламентарии сообщили, что планируется подготовить обращение к парламентам государства мира.

В частности, сопредседатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев обратил внимание, что в непосредственной близости от территории России «как грибы вырастают все новые и новые лаборатории США в сопредельных для нас странах». «Сейчас на территории Украины этих биолабораторий США сохраняется не менее трех десятков. Хотя понятно, что они прекратили свою деятельность в тех населенных пунктах, которые переходят под контроль РФ. В общей же сложности из примерно 300 биолабораторий США за пределами национальной территории этой страны, львиная доля – не менее 50 – располагаются вдоль госграницы РФ со всеми вытекающими отсюда последствиями», – подчеркнул сенатор, отметив, что заказчиком является Пентагон, который обеспечивает реализацию стратегию США по обеспечению «одностороннего военного преимущества через разработку компонентов биологического оружия».

Сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая со своей стороны добавила, что США с помощью биологических разработок намерены контролировать численность населения Земли. «Действия США выходят за периметр международных обязательств и международных правил, равно, как и сама претензия на однополярный мир, многократно заявленная США, в соотнесении с последствиями ковида означает, что столь неистовое устремление в разработке оружия массового поражения – биологического оружия сопряжено с корыстными экономическими интересами США и с желанием управлять численностью населения в мире. Мы абсолютно убеждены, что это самое опасное стратегически опасная деятельность, которая реализуется сегодня в мире исходит из США», – заявила она.

В этой связи парламентарий сообщила, что комиссия подготовит обращения ко всем парламентам мира, в том числе в Конгресс США. «Если эта деятельность осуществляется на территории тех суверенных государств, в парламенты которых мы обратимся, чтобы они особым образом расследовали деятельность DTRA (структурное подразделение Пентагона) на территории своих государств. Такие действия позволят им еще успеть принять меры в защиту жизни и безопасности своих граждан и защиту национального биосуверенитета», – считает вице-спикер.

«Наше парламентское расследование о соотнесении с новым источником доказательств, а именно так мы рассматриваем доклад DTRA, – это новый источник доказательств виновности США в реализации опасной военно-прикладной деятельности на Украине позволяет нам говорить о том, что первый, кто пострадал от этой преступной деятельности украинского режима и Пентагона, это сами граждане Украины… Мы планируем к 15 марта подготовить такой доклад. Мы сейчас уже можем говорить о том, что это будет серьезный документ с глубоким детальным анализом и серьезными предложениями, которые безусловно важны для обеспечения безопасности России и для мер безопасности во всем мире», – заключила Яровая.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что Вашингтон меняет подходы к организации военно-биологической деятельности и активно задействует материальную базу химических и фармакологических предприятий Польши и прибалтийских государств, куда доставлено оборудование с украинской территории.

Москва, Мария Соколова

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