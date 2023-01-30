США переводят из Украины военные биолаборатории в Польшу и постсоветские государства

Вашингтон меняет подходы к организации военно-биологической деятельности и активно задействует материальную базу химических и фармакологических предприятий Польши и прибалтийских государств, куда доставлено оборудование с украинской территории. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины. В связи с этим Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Сингапуром, Таиландом», – сообщил Кириллов.

По его словам, в этих условиях и в рамках обновленной стратегии США перекладывают функции заказчика на сугубо гражданские ведомства – министерство здравоохранения, министерство энергетики, агентство по международному развитию, что позволит администрации США избежать критики на международных площадках и вывести из-под удара военные структуры.

При этом, как подчеркнул Кириллов, навязанное коллективным Западом финансирование заставляет государства скрывать истинный характер проводимых работ. «Так, Евросоюзом активно продвигается инициатива развертывания сети центров «передового опыта» в сфере РХБ-защиты, которая предусматривает размещение финансируемых Евросоюзом биолабораторий на территории бывшего СССР. Потенциальным партнерам настоятельно рекомендуется, цитата: «…не афишировать эту инициативу ввиду ее крайней чувствительности для Российской Федерации…» конец цитаты. При этом подчеркивается, что государства Центральной Азии, цитата: «…уже извлекают выгоду из технического взаимодействия с Евросоюзом...», – пояснил генерал-лейтенант.

Кириллов также сообщил, что в 2022 году США, Канадой и государствами Евросоюза были инициированы программы по трудоустройству и передислокации в страны Запада украинских специалистов, ранее принимавших участие в военно-биологической деятельности. В первую очередь это связано с опасениями, что российские правоохранительные органы могут получить от них дополнительные свидетельские подтверждения незаконной деятельности в нарушение международных обязательств.

Как отметил генерал-лейтенант, стратегия «военно-биологической экспансии» не является принципиально новой и была заложена Соединенными Штатами еще в период корейского конфликта. Начиная с пятидесятых годов прошлого века при главенствующей роли ВМФ США, создавались военно-биологические лаборатории на территории Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии. Их основной целью являлся сбор возбудителей особо опасных инфекций и выявление уровня заболеваемости местного населения. По его словам, в современный период речь идет о разработке, в том числе, Covid-19.

Москва, Светлана Антонова

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