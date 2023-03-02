Новые патогены грозят миру из-за лабораторий США – Попова

Всему миру грозят новые усиленные патогены из-за деятельности финансируемых США биолабораторий, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Существование таких лабораторий создает риски как для жителей тех стран, где они расположены, так и для других государств, поскольку патогены не соблюдают границ.

«Безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает, что появляются публикации, в которых, не стесняясь, заявляют, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции», – сказала Попова в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула: принимающие у себя эти биолаборатории страны не понимают того, что происходит в этих лабораториях. Поэтому рискуют утратить или уже утратили биологический суверенитет.

Вдоль границ России расположено порядка 50 биолабораторий США, не менее 30 – на территории Украины. В общей же сложности Штаты спонсируют около 300 биолабораторий за пределами национальной территории.

Москва, Наталья Рязанова

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