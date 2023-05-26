США активизировали военно-биологическую деятельность на постсоветском пространстве, – минобороны РФ

США активизировали свою военно-биологическую деятельность в постсоветских странах, не связывая себя обязательствами по обеспечению безопасности региона. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Под прикрытием решения сугубо мирных задач в государствах Центральной Азии и Закавказья спланирована работа по сбору и генотипированию образцов возбудителей особо опасных инфекций, эндемичных для данных регионов – чумы, сибирской язвы, туляремии. При этом американской администрацией используется уже отработанный сценарий якобы «гуманитарного» взаимодействия», – сказал генерал.

По его словам, в таких случаях в первую очередь высказывается озабоченность состоянием биологической обстановки. Далее обеспечивается заинтересованность профильных министерств в совместной работе, заключаются межправительственные соглашения.

«В результате возводится биообъект, который подключается к единой системе биомониторинга. Все имеющиеся у страны разработки в биологической сфере, включая коллекции патогенных микроорганизмов, становятся достоянием США, а созданная лабораторная база без американской поддержки становится бесполезной», – отметил Кириллов.

Он также обратил внимание на заметный рост числа американских биолабораторий с максимально высокими уровнями изоляции BSL-3-плюс и BSL-4. Как следует из доклада Лондонского Королевского колледжа, в ближайшие несколько лет планируется открыть 18 лабораторий BSL-4, большинство из которых будут расположены в азиатских странах, вне национальной юрисдикции США.

При этом он высказал озабоченность, что функционирование указанных объектов будет создавать серьезные риски: лаборатории расположены в густонаселенных районах, при их строительстве происходит экономия за счет защитного оборудования, а в странах, где они базируются, отсутствуют эффективные правовые нормы, регламентирующие вопросы биобезопасности.

Несмотря на это, США продолжают непрозрачную биологическую деятельность по всему миру.

«Заявленная приверженность Вашингтона «глобальным стандартам и нормам биобезопасности» на практике оборачивается отрицанием международных инициатив по укреплению КБТО (конвенция о запрещении биологического оружия) и блокированием разработки ее контрольного механизма. Необходимо отметить, что США никогда четко не заявляли о своих обязательствах в области безопасности исследований, проводимых в подконтрольных им биолабораториях», – подчеркнул Кириллов.

Москва, Андрей Дорофеев

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