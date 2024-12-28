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В США число бездомных достигло максимума

Фото: pixabay

В США число бездомных достигло исторического максимума. Люди вынуждены жить на улицах из-за недоступной арендной платы, а в приютах не хватает мест из-за наплыва мигрантов.

В январе 2024 года 772 тысячи человек в США оказались бездомными по состоянию на одну ночь, что на 18% больше, чем годом ранее. Это рекорд за последние 20 лет с тех пор, как федеральное правительство начало вести учет. Наибольшую тревогу вызывает тот факт, что в уходящем году в Штатах резко увеличилось число бездомных в семьях с детьми – на 39%.

На рост численности людей без постоянного жилья повлияли и природные катаклизмы, в частности, лесные пожары, произошедшие в прошлом году на Гавайях. Ухудшает ситуацию непрекращающийся поток мигрантов, ищущих убежища на границе США с Мексикой.

В целом же рост бездомности был обусловлен высокой арендной платой и отсутствием доступного жилья. В течение последних четырех лет стоимость аренды недвижимости росла в 1,5 раза быстрее заработной платы. Высокие темпы строительства не переломили эту тенденцию.

По оценкам экспертов, представленные американской администрацией данные могут быть занижены, так как в итоговый результат не включены некоторые категории граждан и те, кто живет у друзей или родственников, поскольку у них нет собственного жилья.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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