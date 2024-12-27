NYT: США стали меньше уважать во всем мире

Соединенные Штаты растеряли уважение и доверие мирового сообщества по сравнению с 1990-ми. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«В эту многополярную эпоху страны действуют с гораздо меньшим уважением к Соединенным Штатам, чем в короткий момент американского триумфа после Холодной войны», – говорится в статье.

Первым кризисом президентства США Джо Байдена издание называет вывод американских войск из Афганистана в 2021 году. Затем возникли серьезные проблемы с лидерами в Израиле, Южной Корее и Объединенных Арабских Эмиратах. В каждом случае Байден и его помощники были застигнуты врасплох, а затем хранили молчание, когда эти лидеры не справлялись со своими обязанностями или отвергали политические предложения и дипломатические усилия американцев.

В начале 2022 года Вашингтон также добился успеха в организации широкой коалиции союзников США в Европе и Азии для предоставления военной помощи Украине и введения экономических санкций.

«Тем не менее, спустя почти три года после начала войны партнерские отношения терпят крах. Европейские страны не могут или не хотят жестко соблюдать санкции против России. Другие партнеры США, в частности Индия и арабские страны Персидского залива, импортируют российскую нефть в рекордных объемах, финансируя российскую военную машину. И, что особенно важно, крупнейшие демократии Европы не смогли увеличить производство оружия до уровня, который позволил бы компенсировать любое сокращение военной помощи США Украине в будущем», – заключают авторы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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