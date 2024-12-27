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Пятница, 27 декабря 2024, 12:28 мск

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Доля доллара в мировых резервах стала минимальной за три десятилетия

Доля доллара в мировых валютных резервах обновила минимум за три десятилетия. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ).

Доля американской валюты в международных резервах сокращалась второй квартал подряд – за июль-сентябрь она снизилась на 0,85 процентного пункта, а за год – на 1,8. По итогам квартала показатель опустился до 57,4% – минимума с 1995 года, передает РИА «Новости».

Вместе с тем, доля евро растет: в третьем квартале она увеличилась до 20,02%, тогда как в апреле-июне составляла 19,75%.

Еще 0,23 процентного пункта прибавили валюты не из числа резервных – теперь на них приходится 4,46% от всех резервов. А доля иены выросла за квартал на 0,22 процентного пункта – до 5,82%, что стало максимальным значением с конца марта 2021 года.

Юань развернул тренд на снижение: в июле-сентябре его доля выросла после сокращения девять кварталов подряд – хотя и всего до 2,17% по сравнению с 2,14% кварталом ранее.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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