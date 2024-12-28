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Суббота, 28 декабря 2024, 19:46 мск

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США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене

Подразделения вооруженных сил США и Великобритании нанесли удары по территории йеменской провинции Хаджа, находящейся под контролем движения хуситов, которое со своей стороны регулярно атакует территорию Израиля и суда в Красном море.

По данным арабских СМИ, которые приводит ТАСС, силы западной коалиции нанесли не менее двух ударов по населенному пункту Бухейс в районе Миди, расположенном на северо-западе Йемена.

Информация о последствиях атаки, в том числе возможных жертвах и пострадавших не уточняется.

Сана, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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