Байден приготовил ещё один пакет военной помощи для Киева

Уходящий президент США Джо Байден намерен в ближайшие дни одобрить новый пакет военной помощи для Киева. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, речь идет о партии оружия.

Другие подробности пока не приводятся. Известно, что в начале декабря администрация Байдена одобрила 22-й пакет военной помощи для Киева на сумму на $988 млн. Как сообщал Пентагон, будут переданы боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), беспилотные летательные аппараты, а также оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта артиллерийских систем, танков и бронированных машин. В Пентагоне уточнили, что это уже 22-й пакет помощи для Киева от администрации Байдена.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что администрация Байдена перед уходом в отставку работает над значительным увеличением поставок оружия на Украину, чтобы успеть передать Киеву вооружения из ранее объявленных пакетов помощи до того, как президент Байден покинет свой пост.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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