Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева

Администрация уходящего президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи для Киева на сумму на $988 млн.

Как говорится в сообщении американского министерства обороны, будут предоставлены боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), беспилотные летательные аппараты, а также оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта артиллерийских систем, танков и бронированных машин.

В Пентагоне уточнили, что это уже 22-й пакет помощи для Киева от администрации Байдена.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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