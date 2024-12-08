российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 8 декабря 2024, 10:50 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева

Пентагон, фото: pixabay.com

Администрация уходящего президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи для Киева на сумму на $988 млн.

Как говорится в сообщении американского министерства обороны, будут предоставлены боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), беспилотные летательные аппараты, а также оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта артиллерийских систем, танков и бронированных машин.

В Пентагоне уточнили, что это уже 22-й пакет помощи для Киева от администрации Байдена.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Средства ПВО перехватили ночью 46 беспилотников над пятью регионами / Киев получил вторую партию истребителей F-16 из Дании / Армия России нанесла удар по 11 бригадам ВСУ в Курской области: противник потерял более 380 боевиков / Российские войска освободили ещё один населенный пункт в ДНР / Ночью украинские дроны сбиты над тремя регионами РФ / Зеленский надеется на встречу с Трампом в Париже / В Курской области российские войска разгромили силы 13 бригад ВСУ / Итоги недели СВО: армия России освободила шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,