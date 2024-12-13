США спешат передать Украине тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до середины января

Уходящая администрация США работает над значительным увеличением поставок оружия на Украину, чтобы успеть передать Киеву вооружения из ранее объявленных пакетов помощи до того, как президент Джо Байден покинет свой пост. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия на Украину в течение следующих пяти недель», – сказал источник.

По его словам, «до середины января мы поставим на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства».

Межведомственные усилия по доставке оружия курирует советник президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В ноябре Салливан от имени президента поручил министру обороны Ллойду Остину «ускорить» поставки бронетехники, ракет, артиллерии и другого оружия на Украину. В настоящее время Пентагон осуществляет морские и воздушные перевозки военных грузов, чтобы уложиться в срок поставки, рассказал собеседник телеканала.

Напомним, 8 декабря Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на сумму на $988 млн. Киеву будут переданы боеприпасы для ракетных систем HIMARS, беспилотники, а также оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта артиллерийских систем, танков и бронемашин.

12 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении США дополнительной военной помощи Киеву на $500 млн. В новый пакет войдут боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм боеприпасы для артиллерии, БПЛА, системы Javelin, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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