Премьер-министр Словакии грозит оставить Украину без электричества

Братислава рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии после прекращения Киевом транзита российского газа. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе», – предупредил глава словацкого правительства, слова которого цитирует РИА «Новости».

Фицо также отметил, что прекращение транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 120 млрд евро в 2025-2026 годах, что приведет к росту цен на голубое топливо и еще сильнее ослабит европейскую экономику.

Как считает премьер-министр Словакии, остановка поставок газа из России через Украину в Европу в первую очередь выгодна США. «Что за этим абсурдным решением (прекратить транзит российского газа через Украину) президента Зеленского? Достаточно посмотреть на то, какие страны больше всего извлекают пользу от снижения зависимости Европейского союза от газа из России. Ответ очень прост: в первую очередь это США», – сказал он.

Фицо обратил внимание, что избранный президент США Дональд Трамп уже пригрозил странам Евросоюза введением пошлин, если они не начнут покупать еще больше американской нефти и газа.

Братислава, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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