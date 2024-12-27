В аэропорту США произошла поножовщина со стрельбой

В США семейная ссора в аэропорту переросла в перестрелку с поножовщиной. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в воздушной гавани Финикса. Компания обедала в ресторане, который находится за пределами контрольно-пропускных пунктов. Известно, что все участники конфликта были знакомы друг с другом.
Один из посетителей выстрелил из пистолета, ранив женщину и другого мужчину, который, в свою очередь, был вооружен ножом и напал на стрелка.
В результате три человека получили ранения. Двоих отпустили после оказания медицинской помощи, состояние третьей пострадавшей оценивается как критическое.
Полиция проводит расследование. Пока в рамках этого дела никто арестован не был.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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