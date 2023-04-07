Начальник войск РХБЗ заявил о возобновлении Пентагоном строительства биолабораторий на Украине

Пентагон возобновил программу строительства биолабораторий на Украине и проведения в них исследований двойного назначения. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, стенограмму выступления которого опубликовало минобороны РФ.

«Министерство обороны уже отмечало противоречивые заявления представителей политических элит США о прекращении работ Пентагона в биолабораториях на территории Украины. Обратите внимание на протокол совещания рабочей группы американских и украинских специалистов под руководством представителей ДИТРА (управления по снижению угрозы Пентагона) от 20 октября 2022 года по планам реализации «Программы снижения биологической угрозы» на Украине. Согласно документу, несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением специальной военной операции, в настоящее время деятельность в рамках Программы возобновлена», – отметил Кириллов.

Он подчеркнул, что основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов.

При этом Кириллов обратил внимание, что предпринимаются усилия по сокрытию истинного характера проводимых работ. В частности, решено изменить название программы «Совместные биологические исследования», которая фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия.

«В протоколе отмечено, что программа получила новое название – «Исследования по бионадзору». В соответствии с документом военное ведомство намерено продолжать исследования опасных патогенов, осуществлять сбор биологических материалов и направлять их в Соединенные Штаты», – заявил начальник войск РХБЗ.

Он также заявил, что многие фигуранты, принимавшие участие в военно-биологических проектах на Украине покинули страну и теперь американская администрация предпринимает экстренные меры по их розыску и возвращению. В частности, через Украинский научно-технический центр (УНТЦ) осуществляется работа по двум направлениям: сбор данных о местонахождении сотрудников, уже имеющих опыт участия в так называемых «украинских проектах», а также поиск новых специалистов в области разработки оружия массового поражения.

«Обратите внимание на распространяемую через сайт УНТЦ анкету для обучаемых на специальных курсах. При этом обязательным условием участия в них является наличие опыта в исследованиях двойного назначения. В период с 24 по 26 апреля 2023 года с отобранными кандидатами пройдет онлайн-обучение, параллельно планируется организовать очную встречу в Варшаве. В ходе сборов участникам будет предложено продолжить работу над закрытыми проектами на украинской территории и за ее пределами», – отметил Кириллов.

В российском минобороны РФ, по его словам, не исключают, что под видом подобных курсов могут проводиться мероприятия по подготовке провокаций с биологическим оружием и развертыванию информационной кампании против России.

Москва, Андрей Дорофеев

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