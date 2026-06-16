Канада ввела новые санкции против России

Правительство Канады объявило о введении новых санкций против России. Об этом говорится на официальной сайте канадского кабинета министров.

Согласно решению Оттавы, под ограничения попали, в том числе, финансовые учреждения, среди которых Московская биржа, «СПБ Биржа», Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (Петербургская биржа), Санкт-Петербургская валютная биржа и Восточная биржа. В «черный список» также включены «Росатом Энергетические проекты», «Абсолют банк», «Земский банк» и другие компании.

Санкции также касаются 121 грузового судна, а также некоторых граждан РФ, в числе которых политолог Алексей Чадаев и командующий войсками беспилотных систем РФ Юрий Ваганов.

Оттава, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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