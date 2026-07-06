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МИД России заявил решительный протест из-за атак БПЛА на посольство РФ в Стокгольме

Министерство иностранных дел России заявило о решительном протесте в связи с имевшей место в ночь на 2 июля очередной атакой двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на посольство РФ в Стокгольме. По этому поводу в МИД сегодня была вызвала посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон.

«Главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы, в условиях продолжающейся деградации обстановки в сфере обеспечения безопасности российских загранпредставительств в этой стране на фоне систематических нападений на них с применением БПЛА. Потребовали от шведской стороны неукоснительного соблюдения обязательств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, а также принятия исчерпывающих мер для прекращения упомянутых инцидентов», – говорится в заявлении МИД России, которое опубликовано на его официальном сайте.

Москва, Анастасия Смирнова

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