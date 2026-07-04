российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

МИД: Москва получила данные о помощи Прибалтики при атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру России

Москва располагает данными, согласно которым Прибалтийские государства предоставляли свое воздушное пространство украинским беспилотникам для атак на объекты гражданской инфраструктуры на территории России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«У нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Ранее советник президента Эстонии Мадис Ролл, в разговоре с пранкерами заявил о готовности Таллина помогать украинской армии в атаках на Петербург. Комментируя эту информацию, представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что власти Эстонии являются соучастниками террористического акта.

Ранее сегодня сообщалось, что Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Европа

Аномальная жара стала причиной гибели более двух тысяч французов / Кремль: Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок / Европа установила новый газовый антирекорд / Беспилотники атаковали посольство России в Швеции / Захарова назвала условие для нормализации отношений России и ЕС / Внедрение новой системы въезда-выезда в ЕС привело к хаосу на границах / В Брюсселе заявили о невозможности возобновления поставок газа из России / Эйфелева башня увеличилась на 10 см из-за аномальной жары

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа,