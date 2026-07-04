МИД: Москва получила данные о помощи Прибалтики при атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру России

Москва располагает данными, согласно которым Прибалтийские государства предоставляли свое воздушное пространство украинским беспилотникам для атак на объекты гражданской инфраструктуры на территории России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«У нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Ранее советник президента Эстонии Мадис Ролл, в разговоре с пранкерами заявил о готовности Таллина помогать украинской армии в атаках на Петербург. Комментируя эту информацию, представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что власти Эстонии являются соучастниками террористического акта.

Ранее сегодня сообщалось, что Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

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