ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву и одесскому порту

Российские военные минувшей ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и портовой инфраструктуре в Одесской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении ведомства.

Целью атаки стали объекты военной промышленности в Киеве, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и БПЛА, а также предприятия инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

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