МИД РФ: Киев и Париж планируют операции террористов в Африке

Украинские и французские специалисты участвуют в планировании операций террористов в африканских странах. Об этом заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) Министерства иностранных дел России Анатолий Башкин.

По его словам, речь идет не только о передаче разведданных. «Это специалисты французские и частично украинские, которые принимают активное участие в применении боевых средств при планировании этих операций», – указал дипломат в беседе с ТАСС.

Более того, не исключено, что террористы сотрудничают с Францией и Украиной по поставкам оружия. «Есть также сотрудничество по поставкам и украинских, и французских, в целом западных вооружений террористам», – добавил представитель МИД РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что украинские военные находятся в нескольких африканских государствах и пытаются сформировать там «второй фронт» против России.

Москва, Зоя Осколкова

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