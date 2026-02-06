ВСУ ударили HIMARS и дронами по энергообъектам Брянской области

Объекты энергетической инфраструктуры Брянской области подверглись атаке со стороны Украины. Удар по энергообъектам наносился с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и беспилотниками. В результате атаки были обесточены несколько населенных пунктов Клинцовского района. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Несмотря на повторные массированные атаки, соответствующие службы немедленно выдвинулись на место. Благодаря слаженной и профессиональной работе всех аварийных служб, энергоснабжение было оперативно восстановлено», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО уничтожили над Брянской областью 26 украинских беспилотников самолетного типа. Всего над территорией России было сбито 38 вражеских дронов.

Напомним, в Белгороде в ночь на 6 февраля в результате ракетного удара ВСУ была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. В городе начались сбои в подаче электричества, тепла и воды.

Брянск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

