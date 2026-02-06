В Кремле оценили итоги переговоров в ОАЭ и подтвердили обсуждение темы продления ДСНВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры по Украине как конструктивные и вместе с тем очень сложные.

«Два дня велась работа. Работа конструктивная и одновременно очень сложная», – сказал представитель Кремля журналистам, подводя итоги состоявшихся в столице ОАЭ консултаций. «Она будет продолжена», – подчеркнул Песков.

Пресс-атташе Кремля подтвердил, что в Абу-Даби затрагивалась тема продления положений ДСНВ. «Конечно, положения могут как-то формально продлеваться. Каких-то неформальных продлений в такой области вряд ли можно себе представить», – отметил пресс-секретарь президента РФ, комментируя сообщения СМИ о том, что Москва и Вашингтон могли договориться о продлении положений ДСНВ на полгода для разработки нового соглашения.

По словам Пескова, обе стороны осознают важность скорейшего возобновления переговоров. «Есть понимание, в том числе об этом шла речь в Абу-Даби, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме», – подчеркнул представитель Кремля.

Второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по мирному урегулированию состоялся в Абу-Даби 4 и 5 феврадя. Дискуссии проходили в закрытом режиме. Первый раунд переговоров состоялся там же 23 и 24 января.

Спецпосланнник президента США Стив Уиткофф в четверг сообщил в своих соцсетях, что переговоры в ОАЭ были конструктивными. При этом он подчеркнул, что в урегулировании конфликта на Украине предстоит еще много работы. По словам Уиткоффа, «основной темой стали пути создания условий для долгосрочного мира». Стороны обсудили «методы имплементации в случае прекращения огня, мониторинг за соблюдением прекращения боевых действий», уточнил он. Также, добавил он, достигнута договоренность продолжить переговоры «в ближайшие недели».

Действие российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) закончилось по истечении 5 февраля 2026 года. Документ был подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Россия предлагала продлить соглашение, но США инициативу проигнорировали.

Президент США Дональд Трамп выступил за разработку нового долгосрочного соглашения вместо продления ДСНВ. По его мнению, договор «был плохо согласован» для Вашингтона и нарушался в значительной степени. «Нам необходимо поручить своим экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем», – написал американский лидер в своих соцсетях в четверг.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube