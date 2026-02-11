Над Россией за ночь сбито 108 вражеских дронов – в Волгограде загорелся завод

За минувшую ночь силы противоздушной обороны уничтожили 108 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Почти половину из них сбили над территорией Волгоградской области – 49. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 29 дронов нейтрализовали над Ростовской областью, по семь – над Саратовской областью и акваторией Черного моря. Еще три БПЛА перехватили над Астраханской областью.

Кроме того, по два беспилотника ликвидировали над Брянской областью, Калмыкией и Татарстаном. По одному БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областями, Крымом, Северной Осетией, а также над акваторией Азовского моря.

В Волгоградской области вражеские дроны пытались атаковать объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В ходе отражения массированной атаки БПЛА на юге Волгограда возник пожар на территории завода, сообщил глава региона Андрей Бочаров. В соседнем городе Волжский повреждена квартира. Кроме того, дрон упал на территорию детского сада. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Ростовской области отражена воздушная атака в 12 городах и районах, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, в Тарасовском районе повреждена опора ЛЭП, без света остались три частных дома. В Миллеровском районе повреждены фасад дома и сарай, добавил глава региона.

В Брянской и Тульской областях, по информации глав регионов, обошлось без пострадавших и разрушений. Власти других регионов ночные атаки ВСУ пока не прокомментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube