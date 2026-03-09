российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 марта 2026, 10:01 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Ночью над Россией сбили 163 беспилотника ВСУ: основной удар пришелся на Брянскую область и Крым

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны сбили 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, воздушные атаки были отражены с 23:00 мск 8 марта до 7:00 мск 9 марта в 14 регионах, а также в акваториях Черного и Азовского морей.

Самый массированный удар ВСУ пытались нанести по Брянской области, над которой были нейтрализованы 54 беспилотника, и по Крыму, где было уничтожено 47 БПЛА.

Еще 16 воздушных целей сбили в Краснодарском крае, 11 – в Калужской области, восемь – в Новгородской и 5 – в Белгородской области.

Кроме того, 4 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и столько же над Смоленской областью. По три беспилотника сбили в Воронежской области и Адыгее, по два – в Ростовской области и над акваторией Азовского моря. По одному БПЛА обезвредили в Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областях.

Последствия ночной атаки ВСУ уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Северо-Запад, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,