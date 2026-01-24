российское информационное агентство 18+

Суббота, 24 января 2026

В ОАЭ завершились переговоры делегаций России, США и Украины

В Абу-Даби завершилась встреча делегаций России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта.

По завершении переговоров российская группа, возглавляемая начальником Главного управления Генштаба ВС адмиралом Игорем Костюковым, вернулась в отель, передает РИА «Новости». Представители США направились в аэропорт.

Встреча проходила в закрытом режиме, по итогам переговоров пресс-конференция не планировалась.

Корреспондент Axios Барак Равид утверждает, что еще один раунд переговоров состоится на следующей неделе. «Украинские официальные лица сообщили мне, что трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были «позитивными» и «конструктивными»», – отметил журналист.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для урегулирования украинского конфликта ВСУ должны покинуть Донбасс. По его словам, есть и «другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров».

Российские власти неоднократно заявляли, что Москва заинтересована в дипломатическом урегулировании, но пока его нет, продолжит добиваться целей специальной военной операции на поле боя, где «российские Вооруженные Силы владеют стратегической инициативой».

Абу-Даби, Зоя Осколкова

