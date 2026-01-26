Кремль: территориальная часть «формулы Анкориджа» является для России принципиальной

Территориальный вопрос остается для России принципиальным в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что последовательная позиция России, президента Владимира Путина по этому вопросу хорошо известна.

«Территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», он, конечно, имеет для российской стороны принципиальное значение», – сказал Песков, отвечая на вопросы о прошедших в Абу-Даби в минувшие выходные трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

Он отказался дать оценку переговорному процессу в столице ОАЭ, отметив, что «было бы ошибочно рассчитывать на высокую результативность первых контактов». «Это очень сложная субстанция. Сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит еще серьезная работа», – заявил пресс-атташе Кремля.

По словам Пескова, продолжение переговоров России, США и Украины в Абу-Даби запланировано на следующей неделе. «Я точно сейчас дату не могу сказать», – сказал он. При этом вряд ли возможно дружелюбие на переговорах по Украине на нынешней стадии, но «если пытаться чего-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить друг с другом», – отметил представитель Кремля.

В пятницу, 23 января, Песков заявлял, что ВСУ должны покинуть Донбасс для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это является очень важным условием [мирного урегулирования]», – сказал он.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube