Кремль назвал «очень важное» условие урегулирования украинского конфликта

Украинские войска должна покинуть Донбасс для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием [мирного урегулирования]», – сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, есть и «другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров».

При этом в Кремле не считают нужным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, отметил Песков. Он отказался раскрыть, что именно подразумевается под «формулой Анкориджа».

«Мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются, и поэтому, какая именно формула подразумевается под «формулой Анкориджа», я вам говорить не могу и не буду, считаем это нецелесообразным», – отметил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, включает ли «формула Анкориджа» полный российский контроль над Донбассом или есть другие варианты.

Песков также сообщил, что российская делегация вылетела в ОАЭ для участия во встрече с США и Украиной утром. По его словам, рабочая группа по безопасности состоит из представителей Минобороны. Точное время начала переговоров определится по мере прибытия участников. «Имеем в виду, что переговоры состоятся именно сегодня. И завтра, при необходимости», – добавил представитель Кремля.

Меж тем, как сообщает телеканал Sky News, переговоры с участием делегаций России Украины и США в Абу-Даби уже начались. В офисе Зеленского эту информацию опровергли, отметив, что пока даже неизвестно время начала переговоров.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что территориальный вопрос станет главной темой трехсторонних переговоров в ОАЭ. Зеленский подтвердил, что вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

По данным итальянской газеты Corriere della Sera, в столице ОАЭ обсудят отказ Киева от Донбасса в обмен на программу финансовой поддержки в размере $800 млрд. На встрече переговорщиков трех стран будут представлены четыре документа, которые должны стать основой мирного договора. Один из документов предполагает полный уход ВСУ из Донбасса. Взамен, по сведениям издания, Киеву предложат план государственного и частного финансирования в размере 800 миллиардов долларов для восстановления Украины под руководством главы BlackRock Ларри Финка, а также гарантии безопасности от США и европейских союзников.

Москва, Наталья Петрова

