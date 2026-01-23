Названа главная тема переговоров России, США и Украины в ОАЭ

Территориальный вопрос станет главной темой переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Контроль над территориями <…> станет основным вопросом, который будет обсуждаться в Абу-Даби», – сказано в публикации.

Владимир Зеленский сегодня сообщил, что вопрос Донбасса будет ключевым на сегодняшних трехсторонних переговорах в ОАЭ, пишет «Страна.ua».

Напомним, по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с делегацией США Москва и Вашингтон договорились провести первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в пятницу, 23 января, в Абу-Даби.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что российская переговорная группа сформирована и в ближайшие часы вылетит в Абу-Даби. В ее состав включены представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Ушаков добавил, что российская делегация получила «конкретные инструкции» от Путина с учетом всех деталей состоявшихся в Кремле переговоров.

Украину на переговорах будут представлять глава СНБО Рустем Умеров, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его первый заместитель Сергей Кислица, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Прошедшей ночью в Кремле состоялась встреча президента России с делегацией представителей американского президента, в которую вошли спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, его зять Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Переговоры продлились около четырех часов. Ключевой темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными и конструктивными.

Москва, Наталья Петрова

