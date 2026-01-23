Трехсторонняя встреча в ОАЭ, развитие отношений с США, «Совет мира» – итоги переговоров в Кремле

Президент России Владимир Путин минувшей ночью принял делегацию представителей американского президента, в которую вошли спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, его зять Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи сообщил, что переговоры были «исключительно содержательными, конструктивными» и носили «предельно откровенный и доверительный» характер. По его оценке, встреча была во всех смыслах полезной как для российской, так и для американской стороны.

Переговоры в Кремле продлились около четырех часов. Со стороны России в них участвовали Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ключевой темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. По словам Ушакова, стороны вновь констатировали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит.

Россия, подчеркнул представитель Кремля, заинтересована в дипломатическом урегулировании, но пока его нет, продолжит добиваться целей специальной военной операции на поле боя, где «где российские Вооруженные Силы владеют стратегической инициативой».

Как отметил Ушаков, встреча в Кремле была специально сфокусирована, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и затем «на двоих» определить параметры дальнейших действий». По его словам, представители США передали Путину информацию о последних контактах с украинской стороной, включая встречу Трампа с Зеленским в Давосе, а также консультации в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде и европейских столицах.

Россия и США также договорились, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. По словам Ушаков, российская переговорная группа уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в ОАЭ. В нее вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Костюковым, которые получили от Путина «конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося сегодня разговора с американцами», – уточнил помощник президента РФ.

По словам Ушакова, американская сторона приложила много усилий для подготовки заседания рабочей группы по безопасности и надеется, что «встреча пройдет успешно и откроет перспективы для выхода на договоренность о мирном урегулировании украинского конфликта. Также в Абу-Даби пройдет встреча руководителей двухсторонней группы по экономическим делам Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа, добавил он.

На встрече в том числе обсуждалась инициатива Трампа о создании «Совета мира». По словам Ушакова, Россия заявила о готовности направить в его бюджет 1 млрд долларов из замороженных в США российских активов. Остальные средства, указал Ушаков, могут быть направлены «на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – сказал он.

Представитель Кремля также сообщил, что стороны договорились о поддержании плотных контактов как по украинской, так и по другим темам. По его словам, обсуждение дальнейшего развития российско-американских отношений велось «в концептуальном плане», исходя из «огромного потенциала сотрудничества в самых различных областях». Американские представители уже формируют определенные планы, которые можно было бы реализовать после урегулирования украинского конфликта, заключил Ушаков.

Москва, Наталья Петрова

