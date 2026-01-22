Уиткофф заявил о финальном этапе урегулирования украинского конфликта

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что решение украинского конфликта вступило в финальную фазу, в мирных переговорах был достигнут «значительный прогресс».

«Мы сейчас в конце процесса. И я действительно настроен оптимистично», – сказал Уиткофф во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я считаю, что сейчас все свелось к одному вопросу, и мы уже обсуждали различные варианты его решения, а это значит, что он решаем», – цитирует спецпосланника Reuters. Уиткофф не уточнил, о каком именно вопросе идет речь.

Накануне Стивен Уиткофф заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 22 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил предстоящие переговоры.

Позже российский лидер во время заседания Совета безопасности сказал, что на встрече с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером будет обсуждаться урегулирование украинского вопроса, а также идея Дональда Трампа о вступлении РФ в «Совет мира» и возможность использования замороженных российских активов.

Ранее американский лидер выразил уверенность, что Москва и Киев близки к соглашению. «А если они этого не сделают, то они глупы», – подчеркнул Трамп. На прошлой неделе глава Белого дома называл Владимира Зеленского главным препятствием на пути к разрешению конфликта.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

