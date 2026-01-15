Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к разрешению конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова к мирному соглашению, но процесс тормозит Украина в лице Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters.

В эксклюзивном интервью американский лидер сказал, что российский президент Владимир Путин готов завершить конфликт, тогда как Зеленский медлит. «Я думаю, он готов заключить сделку, – сказал Трамп о Путине. – Я думаю, Украина менее готова к заключению сделки».

Эта риторика резко контрастирует с позицией европейских союзников, которые постоянно утверждают, что Москва не заинтересована в прекращении боевых действий на Украине, пишет агентство. На вопрос о том, почему переговоры при посредничестве США до сих пор не привели к разрешению конфликта, Трамп ответил: «Зеленский».

Глава Белого дома вновь разочарован действиями украинского лидера, отмечает Reuters. Отношения между двумя президентами уже давно нельзя назвать стабильными, хотя за первый год пребывания Трампа на посту президента их взаимодействие, похоже, улучшилось.

Кроме того, Трамп отметил, что ему ничего не известно о возможной поездке его зятя Джареда Кушнера и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву в январе, чтобы представить последние версии мирного плана Путину. О предстоящем визите сообщали источники Bloomberg. По словам одного из собеседников агентства, дата встречи пока не определена, так как неясно, «насколько Путин заинтересован» в новых переговорах с американскими чиновниками.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к контактам с Уиткоффом и Кушнером. «Я уверен, что если они проявят такой интерес, то интерес этот будет встречен с пониманием», – сказал глава МИД.

