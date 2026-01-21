Уиткофф заявил, что встретится с Путиным в четверг. Кремль подтвердил скорые переговоры

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует в четверг, 22 января, встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом, как передает агентство Reuters, он заявил в интервью CNBC.

«Уиткофф: мы должны отправиться на встречу с Путиным в четверг», – говорится в сообщении агентства.

Спецпосланник США также заявил, что за последние недели удалось добиться большого прогресса на переговорах с Россией по Украине. При этом он отметил, что территориальный вопрос по-прежнему является главным препятствием на пути к разрешению конфликта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Уиткоффа в четверг. «Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента» – сообщил Песков РБК.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе посетить Москву для встречи с Путиным, чтобы представить последнюю версию мирного плана российскому лидеру. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают необходимым, актуальным и важным продолжение диалога с США по Украине. По его словам, в Москве рассчитывают, что визит представителей США в Россию состоится.

20 января Уиткофф встретился в Давосе со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Во встрече, которая продолжалась более двух часов, также принимал участие Кушнер. Уиткофф заявил РИА «Новости», что переговоры с Дмитриевым были «были очень позитивными».

Спецпредставитель президента РФ, в свою очередь, сообщил, что встречи проходят конструктивно и все больше людей осознают правильность позиции России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности встречи Дмитриева с американскими представителями, указав на закрытый характер всех вопросов по украинскому урегулированию. По его словам, встреча переговорщиков России и США была непубличной.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

