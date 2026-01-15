Кремль: Трамп прав – именно Зеленский препятствует достижению мира на Украине

В Кремле согласились с позицией президента США Дональда Трампа, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится по вине Владимира Зеленского. Главе киевского режима пришло время взять на себя ответственность и принять способствующее миру решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь можно согласиться (с мнением Трампа – прим. ред.). Это действительно так. Президент Путин и российская сторона сохраняют свою открытость», – сказал пресс-атташе Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Песков в то же время отметил, что ситуация для киевского режима «изо дня в день ухудшается», а коридор для принятия решений сужается. «Мы еще в прошлом году говорили, что, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себе ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают», – сказал представитель Кремля.

Вместе с тем позиция Москвы по украинскому урегулированию остается последовательной и хорошо известна всем сторонам, подчеркнул Песков.

«Позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту Трампу. Она хорошо известна и в Киеве. Эта позиция – последовательна», – сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера не подтвердил сообщения о том, что Москва согласна на размещение иностранных миротворцев на Украине при условии участия в этой миссии Китая и стран глобального юга.

При этом в Кремле считают необходимым продолжение диалога с США по Украине. Там надеются, что, «как только дата будет согласована», визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Россию состоится. Так Песков прокомментировал сообщения о том, что Уиткофф и Кушнер в январе посетят Россию, чтобы представить последние версии мирного плана Владимиру Путину.

«Продолжение диалога считаем необходимым, считаем актуальным и важным», – отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Москва считает важным изложить американцам свои взгляды на те обсуждения, которые ведут переговорщики США и с украинцами, и с европейцами.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

