российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 ноября 2025, 08:45 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Китае поезд сбил строителей, 11 человек погибли

В Китае поезд наехал на строителей. В результате 11 человек погибли, двое получили ранения. Проводится расследование.

Авария произошла в городе Куньмине юго-западной провинции Юньнань. Поезд, проводивший испытания сейсмического оборудования, при прохождении поворота в районе станции «Лоянчжэнь» сбил строителей, вышедших на пути.

Транспортное сообщение на станции было прервано на время проведения спасательных работ. 11 человек погибли, двое госпитализированы с травмами.

Железнодорожное управление проводит расследование. В ведомстве заявили, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Китай

Китай отправил корабли для патрулирования спорных островов у Японии / Канада предупредила эскимосов о разведке со стороны Китая и России / Китай ввел в эксплуатацию свой третий авианосец / В Китае заработал аналог SWIFT / Китаец заказал курьерскую доставку посылки с самим собой и ограбил дом / Китай построит реактор «искусственное солнце» в 2027 году / В Гонконге самолет столкнулся с автомобилем и выкатился в море / Дипмиссия КНР отвергла попытки давления со стороны США из-за покупки нефти у России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Китай,