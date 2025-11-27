В Китае поезд сбил строителей, 11 человек погибли

В Китае поезд наехал на строителей. В результате 11 человек погибли, двое получили ранения. Проводится расследование.

Авария произошла в городе Куньмине юго-западной провинции Юньнань. Поезд, проводивший испытания сейсмического оборудования, при прохождении поворота в районе станции «Лоянчжэнь» сбил строителей, вышедших на пути.

Транспортное сообщение на станции было прервано на время проведения спасательных работ. 11 человек погибли, двое госпитализированы с травмами.

Железнодорожное управление проводит расследование. В ведомстве заявили, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Пекин, Зоя Осколкова

