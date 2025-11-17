российское информационное агентство 18+

Понедельник, 17 ноября 2025, 09:41 мск

Китай отправил корабли для патрулирования спорных островов у Японии

Фото: FreePik

Противостояние Китая и Японии обостряется. Корабли береговой охраны КНР отправились патрулировать воды у спорных островов. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как утверждает издание, китайские корабли патрулируют воды необитаемых островов – Дяоюйдао в Китае и Сенкаку в Японии. Эти острова расположены к северу от самых западных японских берегов и недалеко от Тайваня.

По данным газеты, противостояние Токио и Пекина усилилось после слов японского премьер-министра Санаэ Такаити о том, что гипотетическое нападение Китая на Тайвань может спровоцировать военный ответ со стороны Японии.

Кроме того, китайские студенты, обучающие в Японии, получили предупреждение от министерства образования КНР о рисках безопасности. В ведомстве заявили, что в последнее время в отношении китайских граждан в Японии были совершены преступления.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

