российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 декабря 2025, 10:42 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Китае мальчик повредил в музее корону стоимостью 280 тысяч долларов

Фото: Freepik

В Китае мальчик случайно повредил ценный выставочный экземпляр – золотую корону стоимостью 280 тысяч долларов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел на выставке в музее Пекина. Экспозиция, представленная в китайской столице, была посвящена теме любви. Зрители могли увидеть ценные произведения 86 деятелей искусства.

Ребенок находился на выставке с матерью. Женщина попыталась сделать снимок золотой короны весом около двух килограммов. Мальчик решил протереть стеклянный футляр, который, как оказалось, не был закреплен. В результате корона упала с постамента.

Как сообщила владелица поврежденного экземпляра, компенсацию с семьи требовать не будут, так как корона была застрахована.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Китай

Китай вводит пошлины на молочную продукцию из ЕС / В массовой аварии в Китае погибли девять человек / Китайцы массово едут в Мурманск ради зачатия «счастливых детей» под северным сиянием / В Китае поезд сбил строителей, 11 человек погибли / Китай отправил корабли для патрулирования спорных островов у Японии / Канада предупредила эскимосов о разведке со стороны Китая и России / Китай ввел в эксплуатацию свой третий авианосец / В Китае заработал аналог SWIFT

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Культура, Скандалы и происшествия, Китай,