В Китае мальчик повредил в музее корону стоимостью 280 тысяч долларов

В Китае мальчик случайно повредил ценный выставочный экземпляр – золотую корону стоимостью 280 тысяч долларов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел на выставке в музее Пекина. Экспозиция, представленная в китайской столице, была посвящена теме любви. Зрители могли увидеть ценные произведения 86 деятелей искусства.

Ребенок находился на выставке с матерью. Женщина попыталась сделать снимок золотой короны весом около двух килограммов. Мальчик решил протереть стеклянный футляр, который, как оказалось, не был закреплен. В результате корона упала с постамента.

Как сообщила владелица поврежденного экземпляра, компенсацию с семьи требовать не будут, так как корона была застрахована.

Пекин, Зоя Осколкова

