российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 декабря 2025, 11:19 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня

Фото: FreePik

Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня. Посторонним судам рекомендовали избегать района проведения стрельб. Об этом сообщает Xinhua.

Восточное командование Народно-освободительной армии Китая направило подразделения сухопутных войск, Военно-морского флота, военно-воздушных сил и ракетных войск для проведения учений.

Маневры под кодовым названием «Миссия справедливости 2025» проводятся в Тайваньском проливе и районах к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова Тайвань.

В целях безопасности морским и воздушным судам рекомендовали воздержаться от захода в зону проведения учений.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Китай

В Китае четыре человека погибли в результате взрыва на шахте / В Китае мальчик повредил в музее корону стоимостью 280 тысяч долларов / Китай вводит пошлины на молочную продукцию из ЕС / В массовой аварии в Китае погибли девять человек / Китайцы массово едут в Мурманск ради зачатия «счастливых детей» под северным сиянием / В Китае поезд сбил строителей, 11 человек погибли / Китай отправил корабли для патрулирования спорных островов у Японии / Канада предупредила эскимосов о разведке со стороны Китая и России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Китай,