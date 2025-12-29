Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня

Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня. Посторонним судам рекомендовали избегать района проведения стрельб. Об этом сообщает Xinhua.

Восточное командование Народно-освободительной армии Китая направило подразделения сухопутных войск, Военно-морского флота, военно-воздушных сил и ракетных войск для проведения учений.

Маневры под кодовым названием «Миссия справедливости 2025» проводятся в Тайваньском проливе и районах к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова Тайвань.

В целях безопасности морским и воздушным судам рекомендовали воздержаться от захода в зону проведения учений.

Пекин, Зоя Осколкова

