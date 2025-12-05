российское информационное агентство 18+

Китайцы массово едут в Мурманск ради зачатия «счастливых детей» под северным сиянием

Граждане Китая все чаще выбирают Мурманск во время поездки в Россию. Как оказалось, популярность российской Арктики среди китайцев обусловлена народным поверьем, что зачатые под северным сиянием дети будут счастливыми.

По данным Российского союза туриндустрии, число бронирований поездок в Мурманск среди граждан КНР на праздничные даты увеличилось на 20%, и спрос продолжает расти, передает телеграм-канал Shot.

В настоящее время особой популярностью среди туристов из Китая пользуется Териберка. Там велик шанс полюбоваться северным сиянием. Китайцы верят, что ребенок, зачатый под северным сиянием, будет счастлив всю жизнь. Считается, что родится обязательно мальчик.

По прогнозам экспертов, до конца года число китайских туристов, посетивших Россию, вырастет до 500 тысяч человек, а в следующем году РФ посетят с туристическими целями до двух миллионов граждан КНР.

Мурманск, Зоя Осколкова

