В Китае заработал аналог SWIFT

В Китае начала работу собственная система трансграничных расчетов Renminbi Digital, которая стала альтернативой западной системе SWIFT. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями, глава российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

«Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital – собственную альтернативу SWIFT», – сказал Титов, слова которого приводит его пресс-служба.

По его словам, пока речь идет о расчетах в цифровом юане. «Для тех, кто торгует с Китаем, и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна», – пояснил спецпредставитель главы государства.

Пекин, Анастасия Смирнова

