российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 октября 2025, 19:29 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

В Китае заработал аналог SWIFT

Фото: FreePik

В Китае начала работу собственная система трансграничных расчетов Renminbi Digital, которая стала альтернативой западной системе SWIFT. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями, глава российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

«Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital – собственную альтернативу SWIFT», – сказал Титов, слова которого приводит его пресс-служба.

По его словам, пока речь идет о расчетах в цифровом юане. «Для тех, кто торгует с Китаем, и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна», – пояснил спецпредставитель главы государства.

Пекин, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Китай

Китаец заказал курьерскую доставку посылки с самим собой и ограбил дом / Китай построит реактор «искусственное солнце» в 2027 году / В Гонконге самолет столкнулся с автомобилем и выкатился в море / Дипмиссия КНР отвергла попытки давления со стороны США из-за покупки нефти у России / Вашингтон сообщил о согласовании встречи Трампа и главы КНР в Южной Корее / Трамп пригрозил Китаю значительными пошлинами за неожиданный сюрприз / Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию / Китай внес в список санкций 14 оборонных компаний стран Запада

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Финансы, Китай,