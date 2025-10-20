российское информационное агентство 18+

Понедельник, 20 октября 2025, 10:22 мск

В Гонконге самолет столкнулся с автомобилем и выкатился в море

В международном аэропорту Гонконга грузовой самолет столкнулся с автомобилем, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в море. По предварительным данным, погибли два человека.

Инцидент произошел в грузовым «Boeing» 747-481 компании Emirates, прилетевшим из Дубая. На ВПП лайнер столкнулся с автомобилем наземной службы аэропорта, после чего оказался в море.

На борту самолета погибших нет. Два человека, которые находились в машине в момент столкновения, предположительно, погибли.

На месте работают экстренные службы. Северную взлетно-посадочную полосу аэропорта временно закрыли.

Гонконг, Зоя Осколкова

