В Гонконге самолет столкнулся с автомобилем и выкатился в море

В международном аэропорту Гонконга грузовой самолет столкнулся с автомобилем, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в море. По предварительным данным, погибли два человека.

Инцидент произошел в грузовым «Boeing» 747-481 компании Emirates, прилетевшим из Дубая. На ВПП лайнер столкнулся с автомобилем наземной службы аэропорта, после чего оказался в море.

На борту самолета погибших нет. Два человека, которые находились в машине в момент столкновения, предположительно, погибли.

На месте работают экстренные службы. Северную взлетно-посадочную полосу аэропорта временно закрыли.

Гонконг, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube