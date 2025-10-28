российское информационное агентство 18+

Вторник, 28 октября 2025, 13:29 мск

Китаец заказал курьерскую доставку посылки с самим собой и ограбил дом

Фото: Freepik

В Китае мужчина придумал хитрую схему для того, чтобы беспрепятственно проникнуть в чужой дом и совершить ограбление. Он залез в коробку и заказал доставку курьером.

Преступление было совершено в провинции Хунань. Злоумышленник залез в коробку и заказал доставку в дом, который хотел ограбить. Оказавшись внутри, он угрожал женщине, заставив ее открыть сейф.

Забрав ценности, китаец дал жертве снотворное, а затем покинул дом тем же путем – залез в деревянный ящик и вновь обратился в курьерскую службу.

Правоохранители задержали подозреваемого в другой провинции, где он скрывался. Мужчина был удивлен тем, как быстро его вычислили. Он также рассказал на допросе, что такой способ ограбления подсмотрел в телесериале.

Пекин, Зоя Осколкова

