Канада предупредила эскимосов о разведке со стороны Китая и России

Канадские спецслужбы предупредили представителей коренных народов о «значительном разведывательном интересе» со стороны России и Китая. Об этом сообщает The Guardian.

Канадские арктические острова в большинстве своем необитаемы, часть заселена эскимосами, также там располагаются военные базы и научные станции. Директор Канадской службы безопасности и разведки (Canadian Security Intelligence Service, CSIS) Дэн Роджерс сказал, что взаимодействует с местными, представляя информацию, которая поможет им учитывать интересы национальной безопасности при принятии решений о возможностях ведения бизнеса и проведения исследований с иностранными компаниями и инвесторами.

По словам Роджерса, служба пресекла попытки России незаконно приобрести канадские товары и технологии. «В этом году CSIS приняла меры, чтобы предотвратить это, проинформировав несколько канадских компаний о том, что базирующиеся в Европе подставные компании, стремящиеся приобрести их товары, на самом деле были связаны с российскими агентами», – сказал он.

Кроме того, глава CSIS утверждает, что шпионы из Китая «пытались завербовать канадцев с помощью информации и военного опыта».

Оттава, Зоя Осколкова

