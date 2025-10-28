Китай построит реактор «искусственное солнце» в 2027 году

В Китае продолжается работа по возведению экспериментального термоядерного реактора BEST, известного как «искусственное солнце». Строительство планируется завершить в 2027 году.

«Завершение строительства экспериментального сверхпроводящего токамака с горящей плазмой запланировано на 2027 год», – написала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Реактор диаметром около 18 метров и высотой 5 метров весит более 400 тонн. Установка включает в себя магниты, которые охлаждаются до температуры -269°C, чтобы удерживать плазму из дейтерия и трития.

Установка может стать первой в мире, которая будет генерировать электроэнергию с помощью термоядерного синтеза. Технология воспроизводит процессы, происходящие в недрах настоящего Солнца.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube