В Китае четыре человека погибли в результате взрыва на шахте

На угольной шахте в Китае произошло ЧП, в результате которого четыре человека погибли, еще трое пропали без вести. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на администрацию уезда Чжэньсюн.
Взрыв прогремел в шахте Даин в китайской провинции Юньнань. Вероятно, речь идет о хлопке смеси угольной пыли и газа.
«Спасатели нашли четыре тела, три человека до сих пор числятся пропавшими без вести», – сообщает агентство.
На месте проводится поисково-спасательная операция. Правоохранители проводят расследование, причины произошедшего устанавливаются.
Пекин, Зоя Осколкова
