Четверг, 25 декабря 2025, 12:11 мск

В Китае четыре человека погибли в результате взрыва на шахте

На угольной шахте в Китае произошло ЧП, в результате которого четыре человека погибли, еще трое пропали без вести. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на администрацию уезда Чжэньсюн.

Взрыв прогремел в шахте Даин в китайской провинции Юньнань. Вероятно, речь идет о хлопке смеси угольной пыли и газа.

«Спасатели нашли четыре тела, три человека до сих пор числятся пропавшими без вести», – сообщает агентство.

На месте проводится поисково-спасательная операция. Правоохранители проводят расследование, причины произошедшего устанавливаются.

Пекин, Зоя Осколкова

