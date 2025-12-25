В Китае четыре человека погибли в результате взрыва на шахте

На угольной шахте в Китае произошло ЧП, в результате которого четыре человека погибли, еще трое пропали без вести. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на администрацию уезда Чжэньсюн.

Взрыв прогремел в шахте Даин в китайской провинции Юньнань. Вероятно, речь идет о хлопке смеси угольной пыли и газа.

«Спасатели нашли четыре тела, три человека до сих пор числятся пропавшими без вести», – сообщает агентство.

На месте проводится поисково-спасательная операция. Правоохранители проводят расследование, причины произошедшего устанавливаются.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube