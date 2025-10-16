российское информационное агентство 18+

Дипмиссия КНР отвергла попытки давления со стороны США из-за покупки нефти у России

Фото: freepik

Китай отвергает введение незаконных односторонних санкций и любые другие формы давления со стороны США из-за сотрудничества с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на призыв американского президента Дональда Трампа к Пекину отказаться от российской нефти.

«Китай твердо отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления», – цитирует китайского дипломата РИА «Новости».

Лю Пэнъюй указал на разумность и легитимность взаимодействия внутри международного сообщества в рамках права. По его словам, такое сотрудничество между странами должно уважаться и охраняться.

Накануне в дипмиссии Китая заявил о готовности КНР к торговой войне с США, подчеркнув, что Пекин остается открытым к переговорам.

Ранее Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал ему, что Нью-Дели прекратит покупать российскую нефть. Президент США добавил, что теперь ему предстоит убедить Китай поступить таким же образом. Отметим, что Индия пока не дала подтверждения словам главы Белого дома.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

