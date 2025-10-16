Трамп: Моди пообещал мне отказаться от российской нефти

Дональд Трамп заявил в среду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему, что Нью-Дели прекратит покупать российскую нефть. Якобы, на такой шаг страну вынудили высокие таможенные пошлины, введенные на индийские товары со стороны США.

«Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, а он заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть у России, – заявил Трамп в ответ на вопрос прессы. – Это большой шаг вперёд. Теперь мне нужно убедить Китай сделать то же самое».

Президент США пояснил, что «это невозможно сделать немедленно. Это процесс, который займёт некоторое время, но он будет завершён в ближайшее время».

Индия, впрочем, пока не дала подтверждения словам Трампа.

Напомним, что 27 августа американский президент ввел 50-процентную пошлину на индийский экспорт в ответ на закупку Нью-Дели российской нефти, которая, по его мнению, подпитывает конфликт на Украине. Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Индии, поэтому высокие пошлины должны были быть убедительным аргументом для подчинения интересам США.

Помимо Индии, Вашингтон также хочет, чтобы Япония прекратила импорт российских энергоносителей. Об этом заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент.

Скотт Бессент сообщил в сообщении на канале X, что он переговорил с министром финансов Японии Кацунобу Като, находившимся с визитом в Вашингтоне, и передал ему «ожидания (правительства США) о том, что Япония прекратит импортировать энергоносители из России».

Япония, бедная природными ресурсами, сильно зависит от импорта нефти и газа.

По последним имеющимся таможенным данным, в 2023 году архипелаг потратил 582 млрд иен (3,3 млрд евро) на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), что примерно на 56% больше, чем в 2021 году.

На Россию пришлось 8,9% от общего объема импорта СПГ в Японию в 2023 году, что сделало ее третьим по величине поставщиком в страну после Австралии (42,6%) и Малайзии (15%).

«Я предпочитаю воздержаться от комментариев по поводу высказываний других министров», – лаконично ответил Кацунобу Като японским СМИ, присутствовавшим в Вашингтоне.

«Мы полны решимости сделать все возможное для достижения справедливого мира на Украине, работая с другими странами G7», – заявил он.

Скотт Бессент далее указал, что он и Кацунобу Като также обсудили «планы по использованию стратегических инвестиций Японии в США в рамках американо-японского соглашения о торговле и инвестициях».

В обмен на это соглашение, заключенное с Токио в июле, которое снизило таможенные сборы, взимаемые с архипелага, Вашингтон требует от Японии инвестиций на американскую территорию в размере до 550 миллиардов долларов.

Однако условия реализации остаются предметом жарких споров, поскольку Токио уверяет, что по сути это будут кредиты и гарантии, в частности от японских институтов, поддерживаемых государством, а не реальные прямые инвестиции.

Вашингтон, Елена Васильева

